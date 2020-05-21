Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

S.A (40) idaresindeki 48 PT 406 plakalı kamyonet, Patlangıç Mahallesi 177 Sokak'ta, Ramazan Bektaş'ın (53) kullandığı 48 F 0350 plakalı motosiklete çarptı.Kazada ağır yaralanan Bektaş, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bektaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen S.A, gözaltına alındı.

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