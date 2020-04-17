Muğla'da kahvehanede alkol alarak sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere ceza

Menteşe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Orhaniye Mahallesi Kışla Parkı'nda bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile bölgeye gitti.

Ekipler, içeride alkol aldığını belirledikleri S.S, C.Ç, A.D, M.K. ve T.K'ye koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için toplam 15 bin 950 lira cezai işlem uyguladı.