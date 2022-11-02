Kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte kaçak tütün ve malzeme satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gökova ve Akyaka mahallesinde belirlenen ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 5 bin 207 doldurulmuş makaron, 93 kilo 520 gram nargile tütünü, 91 bin 400 boş makaron, 89 kilo 300 gram kıyılmış tütün, 10 bin 580 sigara filtresi, 5 sıvı elektronik sigara tütünü, 10 kilo 280 gram pipo tütünü, 202 esrar öğütme aparatı, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 9 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda Ö.F.K, A.Ç. ve E.K. gözaltına alındı.