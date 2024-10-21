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        Haberler Gündem Güncel Muğla'da kaçak avcıya para cezası | Son dakika haberleri

        Ula kaçak avcılık yapan kişiye para cezası

        Muğla'nın Ula ilçesinde, doğa koruma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yasa dışı avlanan bir kişiye idari para cezası kesildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:25 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:25
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        Ula'da kaçak avcıya para cezası
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla İl Şube Müdürlüğü ve polis ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü av koruma çalışmalarında Ula ilçesinde yasa dışı avcılık tespit edildi.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada, ağ düzeni, ses cihazı ve kafesler aracılığıyla doğadan yakalanmış iki adet saka kuşu ele geçirildi. Kaçak avcılık yapan kişi hakkında 32 bin 432 lira idari para cezası kesildi.

        Ele geçen saka kuşları ise doğa koruma ekipleri tarafından doğaya geri saldı. Yasa dışı avcılığın denetimine yönelik denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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        #kaçak avcı
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