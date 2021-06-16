Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuva sayısı 300'e ulaştı

Sahilde çalışma yürüten Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekiplerince 300 yuva tespit edildi.

Gece boyunca nöbet tutan ekipler, tespit ettikleri yuvaları koruma altına aldı.

DEKAMER'in açıklamasında, deniz kaplumbağalarının bir yuvalama sezonunda birden fazla yuva yapabildiği belirtildi.

Açıklamada, deniz kaplumbağalarının bir yuvaya ortalama 100 yumurta bıraktığı ve iki haftalık aralarla 2 ila 6 yuva yapabildiği kaydedildi.