Muğla'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Muslihittin Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan döner dükkanına sabah saatlerinde gelen yüzü maskeli şüpheli, kapıyı zorlayarak içeri girdi.

Kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraları alan hırsız, iş yerine ait servis motosikletini de çalarak kaçtı.

Sabah iş yerine gelen çalışanlar, kapının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerinde parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı.

Eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde zanlının içeri girip dolaşması, kasaya yönelmesi ve hırsızlık yapması yer alıyor.