Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Sultan K. yönetimindeki 48 F 8279 plakalı otomobille Hüseyin B. idaresindeki 48 NC 041 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Gerişburnu kavşağında çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Mehmet Şen ile Zeynep Zor hayatını kaybetti.

Otomobillerde sıkışan sürücüler ile Osman Sırt, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Sultan K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.