Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Kazada, sürücüler ile Bilal K. (30) ve Vanessa Derya K. (18) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Hüsamettin A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.