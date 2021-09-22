Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

AA

Milas'ta Hasan Şen'in kullandığı 48 U 5556 plakalı otomobil, Ortaköy Mahallesi'nde Bekir Coşkun yönetimindeki 35 LBC 43 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralanan sürücülerden Coşkun, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şen ise Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.