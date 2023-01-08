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Muğla'da hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evden ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İzmir'de yakalanan şüpheli tutuklandı

Giriş: 08.01.2023 - 18:44 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'da hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
AA

İlçedeki bir otomobilden ve evden cep telefonu, ziynet eşyası, bir miktar para çalındığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.S. (27) olduğunu tespit etti.

Evden hırsızlık suçundan firari olduğu belirlenen şüphelinin İzmir'e gittiği belirlendi.

İzmir'de yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 3 bin 95 lira ile bazı ziynet eşyaları ele geçirildi.

Fethiye'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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