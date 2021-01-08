Muğla'da hayırseverlerden toplanan bisikletler çocuklara dağıtıldı

AA

Menteşeoğlu Mahalle Muhtarı Ramazan Küçük, bisikleti olmayan bir çocuğun kendisinden yardım istemesi üzerine geçen yıl beraberindekilerle "Bisikletsiz Çocuk Kalmasın" projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda, mahalledeki maddi durumu iyi olmayan aileleri belirleyen Küçük, hayırseverlerden ve çocukları büyüyen ailelerden kullanmadıkları bisikletleri topladı. Küçük, tamir ettirdiği 25 bisikleti, ihtiyacı olan çocuklara dağıttı.

Küçük, gazetecilere, kampanya kapsamında daha önce de çocuklara 40 bisiklet ulaştırdığını söyledi.

Çocukların mutluluğunun her şeye değer olduğunu vurgulayan Küçük, kampanyanın devam edeceğini kaydetti.

Etkinliğe katılan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Fethiyelilerin duyarlı davranışının kendisini mutlu ettiğini, bu gibi etkinliklerin 41 mahallede de uygulanması gerektiğini dile getirdi.

İlk kez bisiklet sahibi olan çocuklardan Melih Kurt, çok mutlu olduğunu ifade etti.