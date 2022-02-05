Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor. AA'nın haberine göre; bu kapsamda ekipler tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.

Etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde beyanlarda bulunan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.