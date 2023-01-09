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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

Giriş: 09.01.2023 - 22:42 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Datça ve Marmaris ilçelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin önceden belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda H.İ.K, E.Ç, F.K, E.Y.Y. ve S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K, F.K. ve E.Y.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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