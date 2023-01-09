Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Datça ve Marmaris ilçelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin önceden belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda H.İ.K, E.Ç, F.K, E.Y.Y. ve S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K, F.K. ve E.Y.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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