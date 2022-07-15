Muğla'da dükkanında bıçaklanan esnaf öldü

İHA

Muğla'nın Datça ilçesinde, gece saatlerinde dükkanında tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklanan esnaf hayatını kaybetti, kayınbiraderi ağır yaralandı.

Olay sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Datça merkezde esnaflık yapan Erhan Okur (41), iddiaya göre kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile otururken iş yerine gelen 3 kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şahıslar Erhan Okur ile kayınbiraderini bıçakladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavgayı duyup dükkana gelen çevre sakinleri Okur ile kayınbiraderini kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Erhan Okur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Mustafa Geremeli ise ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri isimleri açıklanmayan 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Erhan Okur’un cesedi otopsiye alındığı belirtildi.