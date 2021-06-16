Muğla'da direğe çarpan akaryakıt yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Abdullah İlhan idaresindeki 35 TEN 53 plakalı mazot yüklü tırın, Akyaka Sakar Rampasından inerken freni patladı.

Kontrolden çıkan tır, önce yol kenarındaki çelik bariyerlere ardından da kaçış rampası direğine çarptıktan sonra durdu.

Sürücü İlhan, araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.