Muğla'da devrilen traktör karı kocayı ayırdı! 1 ölü, 1 yaralı
Muğla Seydikemer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti, yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı.
Halil Köroğlu'nun (49) kullandığı traktör, Ören Mahallesi'nde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; traktörün altında kalan sürücü Köroğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Köroğlu'nun eşi Zeliha Köroğlu (41), sağlık ekibince kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sürücünün cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.