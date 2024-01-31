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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da devrilen traktör karı kocayı ayırdı! 1 ölü, 1 yaralı

        Muğla'da devrilen traktör karı kocayı ayırdı! 1 ölü, 1 yaralı

        Muğla Seydikemer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti, yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 00:18 Güncelleme: 31.01.2024 - 00:19
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        Devrilen traktör karı kocayı ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

        Halil Köroğlu'nun (49) kullandığı traktör, Ören Mahallesi'nde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; traktörün altında kalan sürücü Köroğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Köroğlu'nun eşi Zeliha Köroğlu (41), sağlık ekibince kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Sürücünün cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Muğla
        #Seydikemer
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