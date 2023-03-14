Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Muğla'da depremlerden etkilenen 11 sokak köpeği bakıma alındı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 sokak köpeğine, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bakılıyor

Giriş: 14.03.2023 - 19:36 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'da depremlerden etkilenen 11 sokak köpeği bakıma alındı
AA

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden, Seydikemer'e getirilen köpekler Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alındı.

Merkezde görevli personel, 11 köpeğin temizliğini ve bakımını yaptı.

Hayvanların da depremden duygusal olarak etkilendiğini ifade eden veteriner Berke Demiröz, "Can dostlarımızda fiziksel olarak bir yara ya da hasar yok fakat duygusal olarak ister istemez onlarda bu durumdan etkileniyor. Buradaki görevli arkadaşlarımızla 11 köpeğin tedavilerine devam ediyoruz." dedi.

Depremin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen ilk günkü acının devam ettiğini ifade eden Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Devletimiz ve milletimiz o kadar güçlü ki tüm imkanlarını depremin yaralarını sarmak için harcıyor. Deprem, insanımızı olduğu kadar kedi, köpek başta olmak üzere can dostlarımızı da olumsuz etkiledi. Görevli personelimiz 11 köpeğe gerekli alakayı gösteriyor." diye konuştu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yolcu otobüsünde sıvı uyuşturucu ele geçirildi
Yolcu otobüsünde sıvı uyuşturucu ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 4,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,9 büyüklüğünde deprem
Bitlis'te ekmeğin fiyatı 5 lira oldu
Bitlis'te ekmeğin fiyatı 5 lira oldu
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.