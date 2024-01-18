Muğla güne depremle uyandı! AFAD ve Kandilli 18 Ocak son depremler listesi
Son depremler listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki Akdeniz'de peş peşe yer alan depremlerin ardından son olarak Muğla, sabaha depremle uyandı. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli 18 Ocak son depremler listesi...
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SON DEPREMLER LİSTESİ 18 OCAK | Akdeniz'de peş peşe meydana gelen deprem sonrası Muğla'da da sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Depremin ardından gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. İşte 18 Ocak AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER!
Girit Adası açıklarında saat 02.46'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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MUĞLA'DA DEPREM MEYDANA GELDİ!
Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen verilerine göre Muğla'da saat 06.26'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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