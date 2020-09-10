Muğla'da çukura düşen keçi kurtarıldı

Kayaköy Mahallesi Kınalı mevkisi Afkule Manastırı'nda geziye çıkan ziyaretçiler, iki metre derinliğindeki çukurdan keçi sesi geldiğini fark etti.

Kendi çabalarıyla keçiyi çıkaramayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaşılan keçi, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Keçi, daha sonra doğal ortamına salındı.