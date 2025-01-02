Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Muğla'da çiftçilere 110 bin fidan | Son dakika haberleri

        Muğla Büyükşehir Belediyesi çiftçilere 110 bin fidan dağıttı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde çiftçilere 70 bin zeytin ve 40 bin ceviz fidanı olmak üzere toplamda 110 bin fidan dağıttı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:00 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da çiftçilere 110 bin fidan
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törenle, il genelinde çiftçilere 70 bin zeytin ve 40 bin ceviz fidanı olmak üzere toplamda 110 bin fidan dağıtıldı. Dağıtım töreni, Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında gerçekleştirildi.

        Törende konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, tarım ve turizmin Muğla'nın iki temel ekonomik kaynağı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

        "Muğla'mız için tarım ve turizmin birbiriyle entegre edilmesi büyük önem taşıyor. Biz de Menteşe Belediyesi olarak bu farkındalıkla çeşitli projeler yürütüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum. Atılan her adım, yapılan her destek memleketimizin kalkınması için çok kıymetli."

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da dağıtılan fidanların yalnızca bir başlangıç olduğunu ve sürecin titizlikle takip edileceğini belirtti. Başkan Aras, "Bu fidanlar halkın parasıyla alınıyor ve halka emanet ediliyor. Bir tanesinin bile heba edilmemesi için arkadaşlarımız dağıtım sonrası süreci yakından takip edecek. Fidanların doğru şekilde dikilip büyütülmesini ve meyve vermesini sağlamak hepimizin görevi" dedi.

        Törende, fidanların dağıtımı sonrası sürecin sıkı bir denetime tabi tutulacağı ve Muğla'nın tarımsal kalkınması için bu tür projelere devam edileceği açıklandı. Katılımcılar, bu desteklerin çiftçilerin üretim kapasitesini artıracağını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #muğla haberleri
        #fidan dağıtımı
        #çiftçi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Habertürk Anasayfa