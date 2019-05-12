Abdullah Kul'un kullandığı 48 ABB 337 plakalı çekici, Muğla-Marmaris kara yolunun Sakar Geçidi mevkisinde, yol kenarındaki kum yığınlarını aşarak yaklaşık 80 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. AA'nın haberine göre, kara yoluna düşen araçtaki sürücü ile Hasan Çiçek ve Deniz İnce ağır yaralandı. Bölgeye 112 Acil Servis ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Çiçek ve İnce, müdahaleye rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı, aracın yola savrulan parçaları belediye ekiplerince toplandı. Kazanın, çekicinin freninin boşalması sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.