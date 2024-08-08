Muğla'da çekici ile tur minibüsü çarpıştı: 6 turist yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde çekici ile tur minibüsü çarpıştı. Kazada yaralanan 6 turist sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Giriş: 08.08.2024 - 11:02 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:04
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Muğla'da E.Y. idaresindeki çekici, Bodrum-Milas kara yolunda A.K. yönetimindeki tur minibüsüyle çarpıştı.
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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kazada yaralanan 6 turist sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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