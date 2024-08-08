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        Haberler Gündem Güncel Muğla'da çekici ile tur minibüsü çarpıştı: 6 turist yaralı | Son dakika haberleri

        Muğla'da çekici ile tur minibüsü çarpıştı: 6 turist yaralı

        Muğla'nın Milas ilçesinde çekici ile tur minibüsü çarpıştı. Kazada yaralanan 6 turist sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:02 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:04
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          Muğla'da E.Y. idaresindeki çekici, Bodrum-Milas kara yolunda A.K. yönetimindeki tur minibüsüyle çarpıştı.

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          İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Kazada yaralanan 6 turist sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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