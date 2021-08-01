Muğla'da bir orman yangını daha çıktı

Menteşe'nin Sungur Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 1 uçak ile havadan, 2 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda destek oluyor.