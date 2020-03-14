Muğla'da başı demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi'nde evin giriş kapısındaki korkuluklara bir köpeğin başının sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, demir korkuluğu keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.Köpeğin vücudunda bir yara olmadığı öğrenildi.

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