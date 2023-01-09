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Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum ve Milas ilçelerinde sahil güvenlikle eş zamanlı kontrollere başladı. Torba Mahallesi ile Milas'ın Güllük Mahallesi'ni kapsayan bölgede, balık avına çıkan teknelerin denetiminde zaman zaman drone'lar da kullanıldı.

AFİŞ, BROŞÜR VE GÜVEMLİK KİTAPÇIĞI DAĞITILDI Kontrollerde, amatör balıkçıları taşıyan ticari amaçlı teknelerce uyulacak kurallarla ilgili afiş ve broşür ile güvenlik kitapçığı dağıtıldı. Tekne kaptanları ve amatör balıkçılara, sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyulmasının önemi anlatıldı.

"5 BİNE YAKIN AMATÖR BALIKÇI, MÜTHİŞ BİR POLÜLASYON" Denetime katılan Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, gazetecilere, balık bolluğu nedeniyle farklı illerden de amatör balıkçıların bölgeye geldiğini söyledi. Drone'larla bölgede 500'ün üzerinde teknenin bulunduğunu tespit ettiklerini belirten Saylak, "Bunların yaklaşık 300'ü ruhsatlı ticari tekneler. Geri kalanı özel tekneler. Hava koşullarının baharı aratmaması sebebiyle 5 bine yakın amatör avcıyı denizlerimizin üzerinde görüyoruz. Bu müthiş bir popülasyon. Asıl mesele sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği için denizlerimizin temiz kalması. Amatör balıkçıları, yayımlanmış tebliğe uymaları konusunda uyarıyoruz, denetliyoruz" dedi.