Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi eski astsubay Samsun'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve meslekten ihraç edilen astsubay M.A'yı yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.