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Muğla'da akrabasının altınlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde akrabasının altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

10.09.2020 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'da akrabasının altınlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
AA

Fesleğen Mahallesi'nde yaşayan A.D, evinde sakladığı 90 bin lira değerindeki altınlarının yerinde olmadığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Milas Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından çalışma başlatıldı. Alınan ifadeler doğrultusunda A.D'nin akrabası S.D. altınları çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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