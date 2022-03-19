Ahşap barakada feci yangın: 1 çocuk öldü

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesi Aydınlar Sokak'ta Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı ahşap barakada henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk eldi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında baraka kullanılamaz hale geldi. İHA'nın haberine göre; yangında, 2 yaşındaki Suriyeli çocuk Halit El Hammadi hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.