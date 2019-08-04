Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 59 kaçak göçmen yakalandı.

Bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Turgutreis ve Akyarlar açıklarında, 3 lastik bot ve bir fiber tekneyi durdurdu.

Ekipler, botlar ve teknedeki, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Suriye, Filistin ve Sudan uyruklu 59 kaçak göçmen ile 5 Türk vatandaşı ve Suriye uyruklu bir organizatörü yakaladı.

Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Organizatör ile 5 Türk vatandaşı ise gözaltına alındı.