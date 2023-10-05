Muğla'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botlarda 46 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.
Durdurulan 2 lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.