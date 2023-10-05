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        Haberler Gündem Muğla'da 46 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Muğla'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botlarda 46 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 20:14 Güncelleme: 05.10.2023 - 20:14
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        Muğla'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

        Durdurulan 2 lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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