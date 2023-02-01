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Muğla'da 45 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında yakalanan 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Giriş: 01.02.2023 - 18:56 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'da 45 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da 45 düzensiz göçmen yakalandı
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AA

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 27 düzensiz göçmeni gemiye alarak karaya çıkardı.

Datça açıklarında da motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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