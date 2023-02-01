Muğla'da 45 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 27 düzensiz göçmeni gemiye alarak karaya çıkardı.

Datça açıklarında da motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.