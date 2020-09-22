Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 05.30 sıralarında Marmaris ilçesi Bozburun Yarımadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaştı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye ulaşan sahil güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 4 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, sahil güvenlik botuyla kıyıya çıkartıldı.