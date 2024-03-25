Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı saat 05.04'te, 7,09 kilometre derinlikte meydana geldi
Giriş: 25.03.2024 - 05:43 Güncelleme: 25.03.2024 - 05:45
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 05.04'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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