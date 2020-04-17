Muğla'da 300 kasa portakal ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Bahçe sahibi Ali Yaşar'ın isteği üzerine Fethiye Belediyesi ve Kent Konseyi ekiplerince, toplanan portakallar belirlenen ailelere dağıtıldı.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Melek Gözde Gürsoy Hoşafçı, C vitamininin özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bağışıklık sistemi açısından önemli olduğunu, bu dönemde yapılan bağışı çok anlamlı bulduklarını söyledi.