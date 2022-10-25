Muğla'da 297 kaçak göçmen yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Seydikemer'in Karadere ve Kumluova Mahallelerinden göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratına ulaşıldı.

Jandarma ekipleri tarafından karada 128, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde durdurulan ABD bayraklı teknede 169 olmak üzere toplam 297 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan organizatör şüphelileri N.İ., S.S., A.N., N.İ. ve K.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.