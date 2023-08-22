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        Haberler Gündem Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 21 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 19:21 Güncelleme: 22.08.2023 - 19:21
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        Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.

        Durdurulan botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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