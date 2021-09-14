Marmaris, Milas, Menteşe, Yatağan, Ula, Köyceğiz ve Kavaklıdere ilçelerinde 20 ayrı noktada, yıldırım düşmesinden kaynaklandığı belirlenen orman yangınları çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterlerle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçilerince de karadan müdahale edilen yangınlar, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, bölgede yarın da sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği, ekiplerin, ormanlık alanlarda yıldırım düşmesi sonucu çıkabilecek yangınlara karşı hazırlıklı olduğu öğrenildi.