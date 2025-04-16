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        Haberler Gündem Muğla'da 2 firari hükümlü yakalandı - Güncel haberler

        Muğla'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Muğla'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 19:44 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:44
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        Muğla'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlarından hakkında 10 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Bodrum ve Ortaca ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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