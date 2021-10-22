Farklı nedenlerle yaralanan Alis ve Meyra ismi verilen caretta carettalar ile Güçlü adı verilen yeşil deniz kaplumbağasının tedavileri DEKAMER'de tamamlandı.
AA'nın haberine göre merkez görevlilerince İztuzu sahilinde kabuğu temizlenen 2 caretta carettaya, uydu takip cihazı takıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Muğla Valisi Orhan Tavlı, merkezi gezerek kaplumbağaları inceledi, DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bilgilendirmenin ardından düzenlenen törenle, deniz kaplumbağaları Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve bölgede tatil yapan turistlerle suya bırakıldı.
Birpınar, koruma altındaki İztuzu plajının caretta carettaların en önemli yumurtlama alanı olduğunu belirtti.
DEKAMER'de yaralı kaplumbağaların tedavilerinin yapıldığını, bilimsel veriler elde etmek amacıyla hayvanlara çip takıldığını aktaran Birpınar, çalışmaların gelecek yıllarda devam edeceğini söyledi.
Büyükelçi Meyer-Landrut ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "İş birliğimizin bir başka boyutunu da aslında burada görmüş olduk" dedi.
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