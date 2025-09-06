Muğla'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da, Dalaman ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler tarafından bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli de gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.