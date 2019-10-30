Muğla'da 130 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, devriye görevlerinde Karaada ve Yalıçiftlik açıklarında iki fiber tekne ve üç lastik botu durdurdu.

Lastik botlarda ve fiber teknelerde Suriye, Filistin ve Mısır uyruklu toplam 130 kaçak göçmen yakalandı. Fiber teknelerin birinde organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 130 kaçak göçmenin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği bildirildi.