Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koyunevi ve Kocaköy köyleri sahilindeki zeytinlikler arasında saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 88 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

MUĞLA'DA İSE 11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Akyarlar açıklarında tespit edilen lastik bota müdahalede bulundu.

Botta aralarında kadın ve çocukların da olduğu Senegal, Kongo, Mali ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Turgutreis Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.