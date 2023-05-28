Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Muğla Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Muğla başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Muğla Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Muğla seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Muğla Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Muğla Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 86.98 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.8 oldu. Muğla Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 459.764 oyla yüzde 66.42 - Recep Tayyip Erdoğan: 232.393 oyla yüzde 33.58 aldı. Muğla 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 459.764 oyla yüzde 66.42

Recep Tayyip Erdoğan: 232.393 oyla yüzde 33.58

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 448.925 oyla yüzde 62.90 - Recep Tayyip Erdoğan: 225.948 oyla yüzde 31.66 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 459.764 oyla yüzde 66.42Recep Tayyip Erdoğan: 232.393 oyla yüzde 33.58