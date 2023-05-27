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Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023: Muğla Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Muğla seçim sonuçları 2023: Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile adayların oy oranı

2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimde geri sayım başladı. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçimler kapsamında milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Türkiye genelinde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, gözler seçim sonuçlarına çevrilecek. Muğla Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com üzerinden erişebilecek. İşte Muğla seçim sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu güncel oy oranları...

Giriş: 27.05.2023 - 21:12 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 28 Mayıs Pazar günü genel seçimleri için bekleyiş sürüyor. Seçmenler, Muğla Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını Haberturk.com üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Peki, "Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde kaç, toplam kaç oy aldı?" İşte Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları...

  • MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Muğla Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Muğla Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    2023 MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • MUĞLA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Muğla ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Muğla Seçim Sonuçları ekranından canlı ve anbean takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Muğla Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE MUĞLA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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