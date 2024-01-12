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        Haberler Gündem Muğla CHP’de gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu ismi öne çıktı

        Muğla CHP’de gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu ismi öne çıktı

        CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak seçimler için adayını henüz açıklamadığı büyükşehirlerden Muğla'da gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu'nun adı geçiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:56
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        Muğla CHP'de gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu ismi öne çıktı
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        CHP’nin yönetimindeki 11 büyükşehirden biri olan Muğla’da aday henüz açıklanmadı ancak kulislerde bir isim konuşulmaya başladı.

        Bu 11 büyükşehirden İzmir ve Antalya ile birlikte kimin aday olacağı merak edilen Muğla’da gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu’nun adı geçiyor.

        31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde yüzde 36 oy oranı ipi göğüsleyen Osman Gürün, 1999 yılından bu yana bu görevi yürütüyor.

        7 Ocak’ta adaylarının bir kısmını açıklayan AK Parti, Muğla’da Aydın Ayaydın’ı aday göstermişti.

        TUNCAY MOLLAVEİSOĞLU KİMDİR?

        1976’da Trabzon’da doğan Tuncay Mollaveisoğlu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Radyo-TV Sinema okudu. Mollaveisoğlu, Kanal 6, Kanal D, Show TV televizyonlarında prodüktör ve muhabir olarak görev aldı. Daha sonra çeşitli yazılı basın organlarında gazetecilik yaşamına devam eden Mollaveisoğlu, 2010’da KRT haber kanalını kurdu. 2018 yılında İstanbul’dan Muğla’ya taşınarak Muğla Büyükşehir İletişim Danışmanlığı görevine başladı. 2019’da Cumhuriyet gazetesinin Ege Bölge Temsilcisi olan Mollaveisoğlu, bu süreçte TV programları da yaptı. 2022’de diğer görevlerinden ayrılıp Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğine getirildi ve bu görevi 2023 Haziran’a kadar sürdürdü.

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