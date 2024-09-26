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        Haberler Gündem Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında sürüklenen bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 19:59 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:59
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        Muğla açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalaman açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Sahil güvenlik ekibi, bottaki 11'i çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Bottaki 2 kişi de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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