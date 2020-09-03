Muğla açıklarında mahsur kalan 5 sığınmacı kurtarıldı

Çiftlik Adası açıklarında sığınmacıların bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım istendiği bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Suriye uyruklu biri kadın 5 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarıldı.

Marmaris Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.