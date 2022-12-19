Muğla açıklarında 88 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salı ve lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.

AA'nın haberine göre, ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salında 37, lastik bottaki 40 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi bota alarak karaya çıkardı. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.