Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Muğla açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Muğla açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, iki ayrı lastik botta 63 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 19:25 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Durdurulan lastik botlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 63 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Muğla
        #muğla haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Karanlıkta yanlış kişiye ateş açtı!
        Karanlıkta yanlış kişiye ateş açtı!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        Habertürk Anasayfa