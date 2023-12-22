Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında farklı zamanlarda can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 can salındaki 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.